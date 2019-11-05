اخبار الرياضه

موعد مباراة بنفيكا ضد ليون اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة بنفيكا ضد ليون اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء فريق ليون الفرنسي، نظيره بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا، والتي ستقام على أرضية ملعب غروباما ستاديوم.

Advertisements

موعد مباراة بنفيكا وليون والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ويحتل ليون المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة بنفيكا ضد ليون اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا