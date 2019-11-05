موعد مباراة بنفيكا ضد ليون اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء فريق ليون الفرنسي، نظيره بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا، والتي ستقام على أرضية ملعب غروباما ستاديوم.

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موعد مباراة بنفيكا وليون والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ويحتل ليون المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.