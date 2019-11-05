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موعد مباراة فالنسيا أمام ليل اليوم والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي نادي فالنسيا بنظيره فريق ليل مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة ، والتي ستقام على أرضية ملعب المستايا.

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موعد ومعلق مباراة فالنسيا وليل والقنوات الناقلة  

 ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستُذاع المباراة علي قناة 2 beIN SPORTS HD ويعلق علي اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

ويحتل نادي فالنسيا المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادي ليل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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