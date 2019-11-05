موعد مباراة فالنسيا أمام ليل اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي نادي فالنسيا بنظيره فريق ليل مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب المستايا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستُذاع المباراة علي قناة 2 beIN SPORTS HD ويعلق علي اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

ويحتل نادي فالنسيا المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادي ليل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.