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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة فالنسيا أمام ليل اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يلتقي نادي فالنسيا بنظيره فريق ليل مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب المستايا.
موعد ومعلق مباراة فالنسيا وليل والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستُذاع المباراة علي قناة 2 beIN SPORTS HD ويعلق علي اللقاء المعلق أحمد البلوشي.
ويحتل نادي فالنسيا المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل نادي ليل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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