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موعد مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة ، والتي ستقام على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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موعد ومعلق مباراة بروسيا وإنتر والقنوات الناقلة  

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث من المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً.

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