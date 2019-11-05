اخبار الرياضه

موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ضد أياكس اليوم الثلاثاء في والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي اليوم الثلاثاء فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من منافسات المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

 

موعد مباراة تشيلسي وأياكس والقنوات الناقلة  

ومن المقرر أن تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD5.

 ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متساوياً مع نظيره أياكس، ولكن تشيلسي يتفوق بفارق الأهداف، كما يتفوق في المواجهات المباشرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا