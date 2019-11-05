موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي اليوم الثلاثاء فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من منافسات المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD5.

ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متساوياً مع نظيره أياكس، ولكن تشيلسي يتفوق بفارق الأهداف، كما يتفوق في المواجهات المباشرة.