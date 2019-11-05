- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يلتقي اليوم الثلاثاء فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من منافسات المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة تشيلسي وأياكس والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports HD5.
ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متساوياً مع نظيره أياكس، ولكن تشيلسي يتفوق بفارق الأهداف، كما يتفوق في المواجهات المباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.