موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيرة وكي آر سي جينك، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 4 أهداف لصالح ليفربول مقابل هدف وحيد لجينك. Advertisements موعد ومعلق مباراة ليفربول وجينك والفنوات الناقلة تقام مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي. ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برص 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي المتصدر، فيما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

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