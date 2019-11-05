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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة نابولي أمام سالزبورج اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يلتقي فريق نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب سان باولو.
موعد مباراة نابولي وسالزبورج والقنوات الناقلة
وتقام مباراة نابولي وسالزبورج في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.
ويتصدر فريق نابولي مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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