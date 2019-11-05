موعد مباراة نابولي أمام سالزبورج اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يلتقي فريق نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب سان باولو.

Advertisements موعد مباراة نابولي وسالزبورج والقنوات الناقلة وتقام مباراة نابولي وسالزبورج في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4. ويتصدر فريق نابولي مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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