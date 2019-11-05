موعد مباراة برشلونة وسلافيااليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يلتقي مساء اليوم، نادي برشلونة أمام نظيرة فريق سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.
موعد ومعلق مباراة برشلونة وسلافيا براج والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
ويحتل فريق برشلونة صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني و إنتر ميلان صاحب المركز الثالت برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل سلافيا براج ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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