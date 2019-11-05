موعد مباراة برشلونة وسلافيااليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

يلتقي مساء اليوم، نادي برشلونة أمام نظيرة فريق سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.

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موعد ومعلق مباراة برشلونة وسلافيا براج والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني و إنتر ميلان صاحب المركز الثالت برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل سلافيا براج ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.