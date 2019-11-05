رسميًا.. غوتي مديرًا فنيًا لـ "ألميريا" الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي ينشط في الدرجة الثانية لمالكه تركي آل شيخ، تعيين جوتي لاعب ريال مدريد السابق مديرًا فنيًا للفريق عقب إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل.



وأعلن ألميريا الانفصال عن مدربه بيدرو إيمانويل الذي بدأ معه الموسم الجاري.

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وجاء القرار بعد ساعات من إعلان تركي آل الشيخ الاجتماع مع جوتي في القاهرة دون الكشف عن تفاصيل الجلسة، ليفتح باب الشكوك حول إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد ليكون مدربا لألميريا.

وكلاعب مع ريال مدريد، توج جوتي بـ15 بطولة مع الفريق الملكي من ضمنها 5 بطولات ليجا و3 بطولات دوري أبطال أوروبا.

ثم بدأ جوتي مسيرته التدريبية في 2013، حيث عمل في قطاع الناشئين في ريال مدريد.

وفي يوليو 2018، رحل جوتي عن ريال مدريد ليكون مساعدا لسينول جونيش في بيشكتاش.