شكرا لقرائتكم حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بعد التعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى على تعافي حسين السيد من الكدمة التي تعرض لها في الركبة وانتظامه أمس في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد زوال الورم في موضع الإصابة.

وقال الجهاز الطبي، إن أحمد الشيخ لاعب الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة ويخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي أمس على ملعب شباب أهلي دبي.

وشدد الجهاز الطبي، على أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الاخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي والذي أكد على مد فترة تأهيل اللاعب.