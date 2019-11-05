شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعبى الأهلي راحة 4 أيام بعد انتهاء معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر اللاعبون الدوليون دبي أمس وانضموا لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.
واشتمل مران الفريق في الإمارات على جانب فني وتدريبات خططية وحرص رينيه فايلر على إيقاف المران والحديث مع اللاعبين لتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات.
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