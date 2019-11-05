شكرا لقرائتكم أسوان يشكو بعد المسافات: لا نستطيع خوض وديات أمام فرق الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف المصدر، أن هذا الأمر بالتأكيد يؤثر على إعداد اللاعبين لأنهم يكونوا مضطرين لخوض مباريات الإعداد أمام فرق الدرجة الثانية، وهو ما يؤثر سلباً لعدم وجود احتكاك قوي.
ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.
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