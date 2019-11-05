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أسوان يشكو بعد المسافات: لا نستطيع خوض وديات أمام فرق الممتاز...

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جدة - عمرو شويل أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن الفريق يعاني بسبب بعد المسافات عن القاهرة، الأمر الذي يجعل أبناء الجنوب غير قادرين على خوض مباريات ودية أمام فرق الدوري العام.

 

أضاف المصدر، أن هذا الأمر بالتأكيد يؤثر على إعداد اللاعبين لأنهم يكونوا مضطرين لخوض مباريات الإعداد أمام فرق الدرجة الثانية، وهو ما يؤثر سلباً لعدم وجود احتكاك قوي.

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ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

 

ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

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