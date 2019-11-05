شكرا لقرائتكم مروان محسن يبحث عن قناع طبى جديد للمشاركة فى مباريات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بمحاولة أخيرة اليوم للحصول على قناع طبي مناسب على أن يعود به إلى القاهرة ويكون ملازما له في التدريبات اليومية والمباريات الرسمية لتأمين مشاركته بعد خضوعه لجراحة في الوجه.

وقام مروان بالتوجه إلى مركز طبي امس الأول برفقة طبيب الفريق خالد محمود، لاجراء مقايسة الوجه والحصول على القناع الطبي ولكنه واجه أزمة بسبب صغر أو كبر المقاسات المتواجدة، ويقوم اللاعب اليوم بمحاولة أخيرة قبل العودة إلى القاهرة وذلك من خلال التوجه برفقة طبيب الفريق إلى مركز طبي جديد للحصول على قناع طبي يتناسب معه.

وكان مروان قد تعرض لاصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام، وشهدت الفترة الماضية تعافيه بشكل نهائي ومشاركته بصورة طبيعية في مران الفريق ويعد القناع الطبي اجراء احترازي، لحماية "وجه" اللاعب من الألتحامات القوية.