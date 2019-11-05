شكرا لقرائتكم عمرو جمال يشارك فى مران طلائع الجيش استعدادا لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى تدريباته فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة طنطا بعد تعافيه من الاصابة التى ألمت به بمزق فى العضلة الخلفية وأبعدته عن الفريق طيلة الفترة الماضية . ويواصل فى تمام الخامسة عصراً يومياً فريق طلائع الجيش تدريباته تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى وبذلك يصبح الغزال جاهزاً للمشاركة مع فريقه أمام ابناء السيد البدوى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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