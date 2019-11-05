شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل برنامحه التدريبي في أخر مران بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدي الفريق مرانه مساء اليوم قبل ساعات من نهاية المعسكر ومغادرة البعثة دبي غداً والعودة إلى القاهرة.
ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الاعداد خلال فترة التوقف على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي تستمر لمدة 4 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواصل برنامحه التدريبي في أخر مران بمعسكر الإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.