شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل برنامحه التدريبي في أخر مران بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي يقام في الإمارات والذي ينتهى بشكل رسمي غدا الأربعاء.

ويؤدي الفريق مرانه مساء اليوم قبل ساعات من نهاية المعسكر ومغادرة البعثة دبي غداً والعودة إلى القاهرة.

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وحقق الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أهدافه في معسكر دبي وذلك من خلال التدريبات اليومية والتي ركز فيها على الجوانب الفنية والخططية إلى جانب التركيز على الجانب النفسي والمعنوي من خلال جلساته وحديثه مع اللاعبين.

ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الاعداد خلال فترة التوقف على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي تستمر لمدة 4 أيام.