شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يختتم استعداداته لودية نادى مصر على ملعبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الاسماعيلى اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة نظيره نادى مصر فى اللقاء الودى المقرر له الثالثة عصر غداً الاربعاء على ملعب الاخير ، وكان الدراويش قد خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري

ويسعي المدير الفنى خلال المباريات الودية إلى تجريب عددا من اللاعبين الصاعدين وهم كماتشو ومصطفى فارس ووجيه عبدالحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن وأيمن رجب ومحمد الضرس وحازم مرسى ومحمود عبدالمنصف وأحمد كاستيللو وخليل نيمار ومحمود عبدالله وكمال السيد.

وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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وسيلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.