شكرا لقرائتكم الأهلى يغادر الإمارات غدا للعودة إلى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحرك الأهلي من فندق الإقامة ظهر غد ويتوجه إلى مطار دبي واستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.
وكان معسكر الأهلي قد بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي، وأستضاف نادي شباب أهلي دبي تدريبات الفريق التي أقيمت على فترة واحدة، كما اشتمل معسكر الاعداد على يوم راحة، فيما تم إلغاء التجربة الودية، بعد اكتفاء المدير الفني بالتدريبات التي اشتملت على جوانب فنية وخططية.
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