شكرا لقرائتكم ليفربول يرفض السكن في فندق بالدوحة.. والسبب حقوق العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض نادي ليفربول الإنجليزي السكن في أحد فنادق الدوحة بعدما اكتشف سلسلة من انتهاكات حقوق العمال التابعين للفندق الواقع في جزيرة اللؤلؤة الصناعية بقطر.

وسيتوجه ليفربول إلى قطر منتصف ديسمبر المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية، كبطل لأوروبا عقب فوزه مطلع شهر يونيو الماضي على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل رفض ليفربول السكن في الفندق التابع لعلامة تجارية معروفة، وقالت: عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة على بعثة فريق ليفربول السكن في الفندق الفخم ذي الخمس نجوم، لكنه رفض العرض بعدما اكتشف سوء معاملته للعمال الذين يعملون داخل أسواره من خلال تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية نهاية العام الماضي.



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صورة ضوئية للخبر الذي نشرته "ديلي ميل"

وكتبت "الغارديان" حينها: العمال الذين يعملون في الفندق الفخم يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك يعملون في أوضاع مخالفة لقوانين العمل.

وزادت: حراس الأمن يعملون 12 ساعة يومياً في درجات حرارة تبلغ 45 درجة مئوية، ولا تتجاوز رواتبهم 240 جنيهاً إسترلينياً شهرياً (1128 ريالاً قطرياً) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في الدوحة (2189 ريالاً).

ومن المتوقع أن يؤدي قرار نادي ليفربول إلى زيادة التدقيق في ملف تعامل قطر مع العمال المهاجرين، والذين يعمل أغلبهم في مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.

واعترف ستيفن كوكبرن، نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية في مقابلة مع وكالة "رويترز" الشهر الماضي أن قطر لم تنفذ الوعود التي قطعتها في مجال تحسين معيشة العمال، وقال: حدث تحسن طفيف لكن بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك.