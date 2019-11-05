الأهلي يكثف محاولاته لإيجاد قناع مروان محسن بالإمارات وأوروبا

ما زال النادي الأهلي يحاول تصنيع قناع مروان محسن لكي يرتديه مهاجم الفريق خلال مباريات وتدريبات الفريق بشكل مستمر، وكان قد تعذر المارد الأحمر في الحصول على الماسك خلال الفترة الأخيرة من قبل احدي شركات الإمارات الطبية المتخصصة.

وكان مهاجم الفريق وطبيب المارد الأحمر “الدكتور خالد محمود” قد توجهوا إلى العديد من المراكز الطبية بالإمارات على هامش معسكر المارد الأحمر الخارجي بدبي المقام في الوقت الراهن، بينما فشلا في الحصول على قناع مناسب لوجه مروان بنسبة 100%، مما جعل الجهازين الطبي والفني يواصلون رحلة البحث عن ماسك للاعب في الإمارات وأوروبا.

وتتوقف مشاركة اللاعب في مباريات الفريق القادمة على هذا الماسك؛ حيث يصعب على اللاعب المشاركة في منافسات الفريق بدونه، نظرا للإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي خضع على أثرها لعملية جراحية في وجهه.