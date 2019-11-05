يلا تابع اليوم مباراة ليفربول ضد جينك | مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة...

مباراة ليفربول القادمة ضد جينك بدوري أبطال أوروبا ⚽ اليوم 2019/11/5 نتابع معكم اليوم كافة مواعيد مباراة ليفربول القادمة فى دورى ابطال اوروبا، موعد مباراة ليفربول ضد جينك القادمة وجدول المجموعة الخامسة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة حامل لقب النسخة الأخيرة فريق ليفربول مع فريق نابولى الذى وقع بجواره فى مجموعات النسخة الماضية بجانب فرق ريد بول سالزبورج و فريق جينك، وتتنافس جميع الفرق على الفوز وحصد الكثير من النقاط من أجل حجز مكان وسط المتأهلين، حيث يتأهل فريقين فقط من كل مجموعة.

موعد مباراة ليفربول القادمة Advertisements