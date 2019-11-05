اخبار الرياضه

يلا تابع اليوم مباراة ليفربول ضد جينك | مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مباراة القادمة ضد جينك بدوري أبطال أوروبا ⚽ اليوم 2019/11/5 نتابع معكم اليوم كافة مواعيد مباراة ليفربول القادمة فى دورى ابطال اوروبا، موعد مباراة ليفربول ضد جينك القادمة وجدول المجموعة الخامسة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة حامل لقب النسخة الأخيرة فريق ليفربول مع فريق نابولى الذى وقع بجواره فى مجموعات النسخة الماضية بجانب فرق ريد بول سالزبورج و فريق جينك، وتتنافس جميع الفرق على الفوز وحصد الكثير من النقاط من أجل حجز مكان وسط المتأهلين، حيث يتأهل فريقين فقط من كل مجموعة.

مباراة ليفربول القادمة ضد جينك
مباراة ليفربول القادمة ضد جينك

 

موعد مباراة ليفربول القادمة
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا