شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أجيرى وراء أزمة لاعبى بيراميدز ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ممدوح عيد وكيل أعمال خافير أجيرى المدير الفنى السابق للمنتخب، والمدير التنفيذى الحالى لنادى بيراميدز، فى تخلف لاعبى الفريق السبعة عن الانضمام لمعسكر المنتخب، الذى بدأ اليوم ببرج العرب.

وأبلغ المدير التنفيذى لبيراميدز لاعبى الفريق السبعة وهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ومحمد فاروق وعمر جابر، بعدم الانضمام للمعسكر والحصول على راحة لمدة يومين بعد العودة من تنزانيا عقب مواجهة يانج أفريكانز بالكونفدرالية، على أن ينتظموا فى تدريبات الفريق يوم الخميس على أن ينضموا لمعسكر المنتخب يوم 11 نوفمبر وفقا للأجندة الدولية.



كما تحدث وكيل أجيرى مع ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، وطالبه بعدم السماح للاعبيه بالانضمام للمعسكر كنوع من الاعتراض على التعديلات التى يجريها اتحاد الكرة فى جدول الدورى وعدم انتظام المسابقة.