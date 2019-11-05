شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أجيرى وراء أزمة لاعبى بيراميدز ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأبلغ المدير التنفيذى لبيراميدز لاعبى الفريق السبعة وهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى ومحمد فاروق وعمر جابر، بعدم الانضمام للمعسكر والحصول على راحة لمدة يومين بعد العودة من تنزانيا عقب مواجهة يانج أفريكانز بالكونفدرالية، على أن ينتظموا فى تدريبات الفريق يوم الخميس على أن ينضموا لمعسكر المنتخب يوم 11 نوفمبر وفقا للأجندة الدولية.
كما تحدث وكيل أجيرى مع ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، وطالبه بعدم السماح للاعبيه بالانضمام للمعسكر كنوع من الاعتراض على التعديلات التى يجريها اتحاد الكرة فى جدول الدورى وعدم انتظام المسابقة.
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