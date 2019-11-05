شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يفتح خزائنه فى ملف علاج نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سياسة جديدة تتبعها إدارة النادى الأهلى فى ملف علاج النجوم، حيث ترفض الإدارة الحمراء التوفير فى هذا الموضوع بالتحديد، وتقوم إدارة الأهلى بعلاج معظم المصابين خاصة من يحتاج منهم لتدخل جراحين فى الخارج، كما وصل الأمر فى بعض الحالات لشراء مستلزمات العلاج من أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلى يفتح خزائنه فى ملف علاج نجومه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.