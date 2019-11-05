شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لودية نادى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة نظيره نادى مصر فى اللقاء الودى المقرر له الثالثة عصر غد الأربعاء على ملعب الأخير، وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدورى.

ويجرب المدير الفنى خلال المباريات الودية عددا من اللاعبين الصاعدين وهم كماتشو ومصطفى فارس ووجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن وأيمن رجب ومحمد الضرس وحازم مرسى ومحمود عبد المنصف وأحمد كاستيللو وخليل نيمار ومحمود عبد الله وكمال السيد.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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ومن المقرر أن يلاقى الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.