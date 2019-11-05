شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش ترانزيت فى الأردن استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت البعثة المصرية للاسكواش إلى مطار الأردن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وضمت البعثة المصرية كلا من أمير وجيه المدير الفنى لفراعنة الاسكواش، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، محمد أبو الغار، مصطفى عسل بطل العالم للناشئين وفارس الدسوقي.

كان البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، قد أعلن انسحابه بشكل رسمى من بطولة العالم للرجال، نظراً لحالة الحزن التى تسيطر على البطل المصرى الذى ودع ابن شقيقه الطفل على وائل فرج إلى مثواه الأخير يوم الأحد.

ويحل طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً محل على فرج فى جدول مسابقة بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، ليواجه لاعب الجزيرة الألمانى رفائيل كاندرا فى الجولة الأولى.

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ويمثل مصر فى البطولة 15 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، كريم الحمامي، محمد الشوربجي.

يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



امير وجيه ومروان الشوربجي



منتخب الاسكواش في الاردن