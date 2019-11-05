شكرا لقرائتكم منتخب موريتانيا يستدعي مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتفوق الإنتاج الحربي على نظيره الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الانتاج خلال فترة توقف الدوري Advertisements وأجل اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو. وخسر الإنتاج الحربى أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.

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