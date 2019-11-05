شكرا لقرائتكم بيكيتي سيلفا يغادر الإسماعيلية للانضمام لمنتخب بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استدعى منتخب غينيا لاعبه “بيكيتي سيلفا” جناح الإسماعيلى الذى سيغادر إلى بلاده ، عقب المباراة الودية التى ستقام أمام نادى “أف سى مصر” والمقرر انطلاقها غداً الاربعاء،ضمن سلسلة تجارب الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وتلقى الاسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب اللاعب للتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده تمهيدا لخوض منافسات فى إطار الأجندة الدولية.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.
كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.
وستنطلق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.
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