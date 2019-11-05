شكرا لقرائتكم تجمع لاعبى المنتخب الوطنى قبل التوجه إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على التجمع بمنطقة مشروع الهدف قبل التوجه إلى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض المعسكر المغلق الذى يشهد خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 7 نوفمبر الجارى، قبل مواجهة كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

قائمة المنتخب الأول شملت 32 لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

و سمح حسام البدري لوسائل الإعلام المختلفة بحضور المران الأول للفريق لمده ١٥ دقيقية ، وذلك مساء اليوم مع بدء المعسكر التحضيري.

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المران سيكون في الخامسة من مساء اليوم على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.

كما سيتخلل معسكر المنتخب الوطنى مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي ١٤ و١٨ من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.