محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاده الـ 32...

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لاعب الاهلى السابق انتقل إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر في الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.
محمد سمير ثابت
أما فى موسم 2013 فقد عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندري، وفي عام 2015 انتقل سمير إلى محطته الأخيرة بنادي المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل الذين عادوا من مركز صعب في جدول الدوري الموسم الماضي، ليحتلوا المركز الخامس تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، ويسعى محمد سمير ورفاقه في قلعة ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري والمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
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