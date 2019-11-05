اخبار الرياضه

محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاده الـ 32...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاده الـ 32... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب اليوم  الثلاثاء بعيد ميلاده رقم 32 حيث ولد لاعب الأهلي السابق في 5 نوفمبر عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وصعد للفريق الأول فى وجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبي من اللاعبين.

 

لاعب الاهلى السابق انتقل  إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر في الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

201911050940274027.jpg
محمد سمير ثابت

 

أما فى موسم 2013 فقد عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندري، وفي عام 2015 انتقل سمير إلى محطته الأخيرة بنادي المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل الذين عادوا من مركز صعب في جدول الدوري الموسم الماضي، ليحتلوا المركز الخامس تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، ويسعى محمد سمير ورفاقه في قلعة ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري والمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاده الـ 32... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا