الإسماعيلى يتفوق على جميع أندية الدوري لهذا السبب...

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وشهدت المسابقة نزول الأندية بالأعمار السنية للاعبين، وهو ما وضح من خلال الدفع بالعناصر الشابة والمواهب خلال مباريات المسابقة.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.
وستنطلق مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.
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