شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتفوق على جميع أندية الدوري لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتل الإسماعيلى المركز الاول فى أندية الدورى من حيث معدل الأعمار السنية والتى تصل إلى 23,8 سنة فقط، ويأتى فى المركز الثانى وادى دجلة بنسبة 24.8 سنة ثم سموحة ثالثا بنسبة 25.7 سنة ويعد طنطا الفريق الأكبر سنا بنسبة 28.1 سنة.

وشهدت المسابقة نزول الأندية بالأعمار السنية للاعبين، وهو ما وضح من خلال الدفع بالعناصر الشابة والمواهب خلال مباريات المسابقة.

Advertisements

الدراويش يضم بين صفوفه أصغر لاعب بمسابقة الدورى وهو محمد بيومى الذى لم يبلغ 20 عاما، كما يضم مجموعة من اللاعبين لم يتخطو حاجز الــ21 عام وهم كمال السيد ومحمد الضرف وحازم مرسى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وستنطلق مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.