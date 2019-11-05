شكرا لقرائتكم حافلة المنتخب الوطنى الأول تنطلق بدون سباعي بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب لاعبو بيراميدز عن الإنضمام للمنتخب فى الموعد المحدد، ليغادر الفريق مشروع الهدف متجها إلى برج العرب بدون السباعى رجب بكار وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق.
ورفض ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب ، وتمسك بضم يوم 11 نوفمبر المقبل وفقا للأجندة الدولية.
قرر حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق اليوم الثلاثاء، ولمدة ١٥ دقيقة.
وسيكون المران في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.
وينطلق معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء ويتخلله مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و18 من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.
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