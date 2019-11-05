لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولة السابعة بالدوري

استقرت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري على مواعيد مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز؛ حيث حددت الثاني عشر من شهر نوفمبر الحالي كموعد لخوض بقية منافسات الأسبوع السابع بالدوري، على أن تستمر حتى أواخر شهر ديسمبر القادم.

وصرح مدير لجنة المسابقات “حسام الزناتي” مشيرا إلى تريثه في الكشف عن موعد مباريات المسابقة بعد ديسمبر القادم، لتحسبا لأي تغيير يطرأ على مواعيد مباريات الجولات الأخيرة بدور المجموعات من قبل الكاف وفقا للتغييرات التي طرأت على مواعيد مباريات البطولة الإفريقية للمحليين خلال الفترة الأخيرة، مما يترتب عليه إجراء أي تغييرات أخري على مواعيد مباريات بطولة الأندية الإفريقية في شهري يناير وفبراير القادمين.