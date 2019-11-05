شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. المنتخب يتوجه إلى برج العرب بدون لاعبى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، منذ قليل، متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021. وتخلف لاعبو بيراميدز عن الانضمام للمنتخب فى الموعد المحدد، ليغادر الفريق مشروع الهدف متجها إلى برج العرب بدون السباعى رجب بكار وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق. كان ”الخليج 365” قد أشار أمس أن ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز رفض انضمام لاعبيه للمنتخب، وتمسك بضم يوم 11 نوفمبر وفقا للأجندة الدولية.

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