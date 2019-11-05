شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تستدعى مهاجم الإنتاج الحربى للمشاركة فى الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى استدعاء من منتخب ببلاده للمشاركة فى مباراتين يومى 15 و19 نوفمبر الجارى.

وفاز الإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الإنتاج خلال فترة توقف الدورى.

وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.