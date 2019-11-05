شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى لـ"سوبر كورة": لعبت مباراة وأنا فاقد الذاكرة.. ولاسارتى كان لازم يمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من أبرز حراس جيله تألق بشكل لافت بقميص انبي لينتقل بعدها للأهلى مفضلاً العرض الأحمر على العديد من العروض الأخرى المحلية والخارجية، إلا أنه لم يحظى بعدد فرص المشاركة المناسب، إلا أنه لم يفتعل أى أزمات منذ انتقاله للأهلى وحتى هذه اللحظة.

البعض أكد أن على لطفى على خلاف مع فايلر وهو ما ظهر فى استبعاده عن قائمة المباريات الأخيرة، والبعض الآخر اتجه إلى أن الحارس الدولى طلب الرحيل عن الأهلى فى الميركاتو المقبل، سوبر كورة توجه لعلى لطفى لاستيضاح الحقائق وكشف المستوى ليجرى حارس الأهلى حواراً معه.

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