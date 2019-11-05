شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الهانى سليمان حارس مرمى "ماشى بنور الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أحد اللاعبين المخضرمين في صفوف الفريق السكندري ومسابقة الدوري العام، فصاحب الـ 35 عاماً خاض مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة بدأها مع زعيم الثغر عام 2007.

الحارس المخضرم قضى الكثير من الوقت بين صفوف زعيم الثغر قبل أن ينتقل إلى نادي الجونة في موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، ومن الفريق الساحلي عاد سليمان إلى بيته الأول الاتحاد السكندري عام 2015، قبل أن يستقر مؤخراً في نادي سموحة، الذي انتقل إليه منذ موسم الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2019.

ومع سموحة شارك سليمان في 4 مباريات بمسابقة الدوري العام التي توقفت حالياً بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري.

الخليج 365 يسلط الضوء على بعض اللقطات الطريفة التي ظهر فيها حارس سموحة يرتدي الجلباب ويمسك السبحة.

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