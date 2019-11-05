شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف مكان تجمع لاعبى المنتخب قبل التوجه لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجمع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، بمشروع الهدف قبل التوجه إلى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض المعسكر المغلق، الذى يشهد خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 7 نوفمبر الجارى، قبل مواجهة كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

شملت قائمة المنتخب الأول تواجد 32 لاعبا هم : محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الأهلى) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلى) عبدالله جمعه ( الزمالك ) محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

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وقرر حسام البدرى السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق لمدة 15 دقيقية، وذلك مساء اليوم مع بدء المعسكر التحضيرى.

وسيكون المران فى الخامسة من مساء اليوم على استاد برج العرب الرئيسى فى أول أيام معسكر الفريق.

ويتخلل معسكر المنتخب الوطنى مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2021 فى الكاميرون.