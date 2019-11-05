شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير مدافع المقاولون يحتفل بعيد ميلاده رقم 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم محمد سمير ثابت مدافع المقاولون العرب بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد لاعب الأهلى السابق فى 5 نوفمبر عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وصعد للفريق الأول فى وجود البرتغالى مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبى من اللاعبين.

انتقل سمير إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر فى الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

وفى موسم 2013 عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندرى، وفى عام 2015 انتقل سمير إلى محطته الأخيرة بنادى المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل الذين عادوا من مركز صعب فى جدول الدورى الموسم الماضى، ليحتلوا المركز الخامس تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، ويسعى محمد سمير ورفاقه فى قلعة ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى والمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.