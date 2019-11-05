شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأسبوع السابع للدورى 12 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 12 نوفمبر الجارى موعدا لإعلان مواعيد بقية مباريات الدورى العام بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، إلى تريثه في الإعلان عن مواعيد مباريات الدورى بعد شهر ديسمبر المقبل، تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

كان اتحاد الكرة أعلن مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الرابع والخامس وأبرزها مباراتىّ الأهلى مع الجونة، وانبى مع الزمالك يوم 25 نوفمبر الجارى، كما أعلن اتحاد الكرة مواعيد الجولة السادسة.