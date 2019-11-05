شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن "قناع" مروان محسن فى الإمارات وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت محاولات النادي الأهلي لتصنيع ماسك أو قناع لمروان محسن، مهاجم الفريق، يرتديه اللاعب فى التدريبات والمباريات مُستمرة بعدما تعذر الحصول عليه خلال الأيام الماضية من إحدى الشركات الطبية المُتخصصة في هذا الشأن بالإمارات.

وذهب مروان محسن والدكتور خالد محمود طبيب الأهلى لأكثر من مركز طبي بالإمارات على هامش معسكر الفريق المقام حالياً فى دبى لكن لم يتم إيجاد "ماسك" مُناسب بنسبة 100% لوجه اللاعب، الأمر الذى جعل الجهازين الفني والطبي يبدأون رحلة جديدة من البحث عن "قناع" لمهاجم الأهلي فى الإمارات مع تجديد محاولات البحث عنه فى أوروبا سواء فى إسبانيا أو أى دولة أوروبية أخرى، خاصة أن هذا القناع سيُحدد موعد مشاركة مهاجم الفريق في المباريات لأنه سيكون من الصعب خوض المباريات بدونه، خوفاً من الاحتكاك والالتحامات القوية، بعدما أجرى جراحة قبل عدة أسابيع في الوجه بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة في الجولة الأولى للدوري هذا الموسم.

ويتطلع الجهاز الطبي للأهلي العودة للقاهرة بـ"قناع" مروان محسن من الإمارات، لكن إذا فشلت المحاولات سيُجدد النادي محاولاته مع شركات عالمية في أوربا لتصنيع "ماسك" للاعب في أقرب فرصة.