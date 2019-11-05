رياضة | مدافع برشلونة مهدد بالغياب أمام بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة مهدد بالغياب أمام بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند بسبب الإيقاف.

وسيكون بيكيه حذرًا في مباراة فريقه اليوم أمام سلافيا براج التشيكي من الحصول على أي بطاقة صفراء حتى لا يغيب في المباراة المقبلة.

ويواجه برشلونة ضيفه بوروسيا دورتموند يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد ٧ نقاط جمعهم بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد ٤ نقاط.