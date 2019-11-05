رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك عندما يستضيف نظيره سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.ويسعى الفريق الكتالوني لحسم بطاقة الصعود للدور المقبل من البطولة الأوروبية، وتعويض الخسارة المحلية في الليجا والتي تلقها أمام ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة.

ويغيب عن برشلونة لويس سواريز المصاب، فيما استعاد الفريق جهود عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي :-

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حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينغليت - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.