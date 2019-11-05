رياضة | شوقي غريب يستقر على 7 أسماء من تشكيلة الفراعنة بأمم إفريقيا

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بدأ الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي في الاستقرار على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

شوقي غريب يستقر على 7 أسماء من تشكيلة الفراعنة بأمم إفريقيا

واستقر شوقي غريب مدرب الفراعنة على الثلاثي الهجومي، وهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر حيث يعتبرهم المدرب من اللاعبين المميزين.

ويدرس شوقي غريب الدفع بعمر صلاح حارس مرمى سموحة في تشكيل الفراعنة الأساسي بالبطولة، بالإضافة إلى وجود محمد عبدالسلام ومحمد مرعي وأحمد ابو الفتوح في خط الدفاع، خلف أكرم توفيق لاعب وسط الجونة.

ويحاول شوقي غريب حسم باقي المراكز خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى للانتهاء من وضع التشكيلة الأساسية والمناسبة لمباريات المنتخب الوطني الأولمبي لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما.

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ودخل المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبيرة بمدينة القاهرة، استعدادا لانطلاق البطولة يوم ٨ نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى شوقي غريب المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة طيبة في ظل تنظيم البطولة داخل الاراضي المصرية.

وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية للبطولة الإفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى : عمر صلاح، محمد صبحي، عمر رضوان.

خط الدفاع : اسامة جمال، محمود الجزار، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، احمد رمضان بيكهام، كريم العراقي، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن.

خط الوسط : أكرم توفيق، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي.

خط الهجوم، صلاح محسن، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان.