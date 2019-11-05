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رياضة | محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك

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يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح بنظيره جينك البلجيكي مساء اليوم في الجولة الرابعة من بطولة .

ويدخل ليفربول موقعة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في  

تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك

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حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون - فابينهو - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني

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