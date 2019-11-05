رياضة | محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك

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يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح بنظيره جينك البلجيكي مساء اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا ويدخل ليفربول موقعة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول المتوقع ضد جينك Advertisements

حراسة المرمى: أليسون حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون خط الوسط: هيندرسون - فابينهو - تشامبرلين خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني

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