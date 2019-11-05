رياضة | تطور جديد في الحالة الصحية لمحمود الخطيب

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ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السفر إلى فرنسا للكشف على آلام الظهر التي تطارده منذ فترة وتعاوده باستمرار مع ضغط العمل والحركة.

ويزور رئيس الأهلي فرنسا لمعرفة رأي طبيب أخر بشأن مرضه الذي يعاني رغم أنه أجرى إحدى العمليات الجراحية في ألمانيا قبل سنتين.

وأجرى الخطيب عملية جراحية لاستئصال الانزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة في نفس منطقة العملية.

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وخضع الخطيب للحقن الموضعي في عصب الظهر تحت إشراف الطبيب الألماني بيرتا لانفي أملًا في التخلص من الآلام القاسية.

وسبق لبيرتا لانفي إجراء ثلاث عمليات جراحية من قبل للخطيب في المخ والرقبة والظهر وقام بحقنه موضعيًا في المستشفى الملكى بالإسكندرية.