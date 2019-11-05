رياضة | تقنية ال VAR تحرم ريال مدريد من صدارة الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية ال VAR تحرم ريال مدريد من صدارة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك منافسة غير مسبوقة على صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي بسبب التعثرات العديدة التي سقط بها الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها أتلتيكو مدريد في الأسابيع الماضية أيضاً.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة ياربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد مرور 12 جولة متفوقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق الأهداف علماً أن هناك مباراة مؤجلة بينهما ستلعب في 18 من شهر ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال سوسيداد يتشارك في عدد النقاط مع ريال مدريد وبرشلونة محتلاً المركز الثالث ويأتي خلفهم أتلتيكو مدريد برصيد 21 نقطة والذي يتساوى معه أشبيلية في نفس الرصيد والذي يحتل المركز الخامس أما المركز السادس فهو من نصيب غرناطة صاحب ال 20 نقطة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرارات التحكيمية أثرت بشكل واضح على جدول ترتيب الدوري هذا الموسم وبالأخص تقنية الفار التي بدأ العمل بها منذ بداية الموسم الماضي، حيث تدخلت في العديد من اللقطات الحاسمة وغيّرت الكثير من النتائج.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن تقرير يستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني في حال لم يكن هناك تقنية الفار واتضح أن ريال مدريد هو أكثر فريق تضرر من وجود هذه التقنية لأنه كان سيتربع على الصدارة بفارق مريح.

أما بالنسبة لبرشلونة فلن يختلف الحال بالنسبة له، حيث سيبقى برصيد 22 نقطة لكنه سيكون خلف غريمه التقليدي بفارق 4 نقاط وبالتساوي مع كلا من ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد الذي خسر نقطة هذا الموسم بسبب تقنية الفار.

ريال مدريد 26 نقطة

برشلونة 22 نقطة

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ريال سوسيداد 22 نقطة

أتلتيكو مدريد 22 نقطة

غرناطة 20 نقطة

إشبيلية 20 نقطة

خيتافي 19 نقطة

فالنسيا 19 نقطة

فياريال 18 نقطة

أتلتيك بيلباو 18 نقطة