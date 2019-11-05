رياضة | رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يعود إلى سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود المدرب السويسري رينيه فايلر معسكر النادي الأهلي المقام في دبي حاليا بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تأجيل بطولة الدوري العام حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

فايلر يرحل عن الأهلي يوم 7 نوفمبر :-

وسوف يرحل فايلر عن النادي الأهلي إلى سويسرا يوم 7 نوفمبر المقبل من أجل قضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام مع عائلته بعد انتهاء المعسكر الحالي.

موعد انتهاء معسكر الأهلي في دبي :-

ومن المقرر أن ينتهي معسكر النادي الاهلي يوم الأربعاء المقبل والعودة إلى القاهرة من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في الدوري يوم 23 نوفمبر ومباراة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي مع فايلر :-

ويواصل يوميا النادي الأهلي تدريباته على ملعب فريق شباب اهلي دبي خلال معسكر الإمارات، حيث يتطلع الجهاز الفني بالقلعة الحمراء إلى تأهيل اللاعبين بشكل بدني وفني جيد لاستكمال الموسم بشكل قوي.

وكان النادي الأهلي قد خاض ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز خلالها على الإنتاج الحربي وأسوان وسموحة.

وتوج فايلر ببطولة السوبر المصري مع النادي الأهلي على حساب فريق الزمالك بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية الموسم.