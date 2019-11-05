الامارات | كورنادو الشارقة ثالث لاعبي العالم مساهمة بتسجيل الأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو الشارقة ثالث لاعبي العالم مساهمة بتسجيل الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "هو سكور دوت كوم" البريطاني، عن نجومية المحترف البرازيلي إيجور كورنادو، وذلك باحتلال البرازيلي للمرتبة الثالثة عالمياً على صعيد أكثر لاعبي خط الوسط الذين ساهموا في الموسم الحالي في تسجيل اهدافاً لفريقهم، وذلك بعد أن ساهم كورنادو سواء بتسجيله أو صناعته لأهداف لزملائه برصيد 13 هدفاً، بعد أن سجل كورنادو ستة أهداف وقام بصناعة سبعة أهداف لزملائه على مدار الجولات الستة الماضية في دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

ويتأخر كورنادو بفارق الهدف الواحد عن متصدر القائمة الحالية لأكثر لاعبي خط الوسط مساهمة في تسجيل الأهداف، والتي يعتليها النمساوي مايكل ليندل المحترف نادي فولسبورغ النمساوي.

كما تشارك كورنادو برصيد الـ 13 هدفاً مع صاحب المركز الثاني الكرواتي هيرفوي بلوم المحترف في الدوري الإيرلندي مع فريق غيلنتوران، إلا أن توقيع بلوم على ثمانية من أهداف فريقه وصناعته لخمسة اهداف لزملائه كانت كفيلة في منحه مركز الوصافة على حساب محترف الشارقة.