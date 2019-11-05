شكرا لقرائتكم الأهلي يبذل محاولات لتصنيع "قناع" لمروان محسن .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت محاولات النادي الاهلي لتصنيع "ماسك أو قناع" لمروان محسن مهاجم الفريق يرتديه اللاعب في التدريبات والمباريات مُستمرة بعدما تعذر الحصول عليه خلال الأيام الماضية من أحدى الشركات الطبية المُتخصصة في هذا الشأن بالأمارات.

ذهب مروان محسن والدكتور خالد محمود طبيب الاهلى لأكثر من مركز طبي بالامارات على هامش معسكر الفريق المقام حالياً في دبي لكن لم يتم إيجاد "ماسك" مُناسب بنسبة 100 % لوجه اللاعب الأمر الذى جعل الجهازين الفني والطبي يبدأون رحلة جديدة من البحث عن "قناع" لمهاجم الاهلي في الأمارات مع تجديد محاولات البحث عنه في أوربا سواء في أسبانيا أو أي دولة أوربية أخرى خاصة وأن هذا القناع سيُحدد موعد مشاركة مهاجم الفريق في المباريات لأنه سيكون من الصعب خوض المباريات بدونه خوفاً من الإحتكاك والإلتحامات القوية بعدما أجرى جراحة قبل عدة أسابيع في الوجه بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة في الجولة الأولى للدوري هذا الموسم ويتطلع الجهاز الطبي للأهلي العودة للقاهرة بـ"قناع" مروان محسن من الأمارات لكن إذا فشلت المحاولات سيُجدد النادي محاولاته مع شركات عالمية في أوربا لتصنيع "ماسك" للاعب في أقرب فرصة.