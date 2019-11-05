شكرا لقرائتكم ماذا قال مدرب حراس المنتخب عن حماة عرين الفراعنة وتقيميه لمحمد بسام ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، بمستوي حماة عرين الفراعنة وطمئن الجماهير المصرية على أن مركز حراسة المرمى في أمان مؤكدا أن مصر تمتلك حراس مميزين، وأنه يسعى للتنافس بينهم.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا لمواجهتي كينيا، وجزر القمر فى 14 و18 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأضاف طاهر في تصريحات للراديو قائلا: "أنا غير قلق على حراسة مرمى المنتخب وتم ضم 3 حراس للمعسكر الحالي وهم محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام وأن الفرص متساوية أمام الجميع ".

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ورجح مدرب الحراس زيادة عدد حراس المرمى المنضمين للمنتخب إلى 4 حراس في المراحل القادمة.

وقال طاهر "لدينا ترتيب في حراسة المرمى في المنتخب بوجود الحارس الاول رقم 1 والحارس الثاني رقم 2، وأحاول جعل المنافسة موجودة دائما بين كل الحراس".

وقيم طاهر مستوي محمد بسام الحارس المنضم للمنتخب قائلا "إنه حارس مميز، وأتابعه منذ فترة، وأنه قدم أداء طيب خلال الموسمين الحالي والماضي ويستحق الدفاع عن ألوان المنتخب".