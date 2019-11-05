شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يرفض منح لاعبى الأهلى راحة.. واكتمال الصفوف الإثنين بانضمام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم لاعبو الأهلي إلى معسكر المنتخب اليوم، عقب وصولهم للقاهرة أمس الاثنين، ورفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب منحهم راحة بسبب ارتباط المنتخب بخوض ودية يوم الخميس المقبل، أمام ليبريا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني على خوض الودية بمعظم اللاعبين المتواجدين فى المعسكر وفتح باب التغييرات، خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق فى ظل خوض المصرى وبيراميدز لمباريات فى الكونفدرالية، وعودة الأهلي من معسكر خارجي بالإمارات.

وتكتمل صفوف منتخب مصر الأول بانضمام اللاعبين المحترفين يوم 11 نوفمبر عقب انتهاء مبارياتهم يوم 9 و10 فى دورياتهم، وتكتمل الصفوف بانضمام محمد صلاح وتريزيجيه مساء يوم 11 لارتباطهم بمباراة يوم 10 بالدوري الإنجليزي.

وشملت قائمة المنتخب الأول 32 لاعبا هم: محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، رجب بكار (بيراميدز) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدى (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) عمر جابر (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد افشه (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).