شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى “الأصغر” فى المعدلات العمرية بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق الإسماعيلى على أندية الدورى من حيث معدل الأعمار السنية والتى تصل إلى 23,8 سنة فقط، ويأتى فى المركز الثانى وادى دجلة بنسبة 24.8 سنة ثم سموحة ثالثا بنسبة 25.7 سنة ويعد طنطا الفريق الأكبر سنا بنسبة 28.1 سنة.

ومن الأمور الجيدة التى شهدتها المسابقة نزول الأندية بالأعمار السنية للاعبين، وهو ما وضح من خلال الدفع بالعناصر الشابة والمواهب خلال مباريات المسابقة.

ويضم الدراويش بين صفوفه أصغر لاعب بمسابقة الدورى وهو محمد بيومى الذى لم يبلغ 20 عاما، كما يضم مجموعة من اللاعبين لم يتخطو حاجز الــ21 عام وهم كمال السيد ومحمد الضرف وحازم مرسى.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.